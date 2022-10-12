В Перми велосипедист стал виновником ДТП и заплатил за разбитый автомобиль

Виновником ДТП стал велосипедист.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Перми велосипедист был признан виновником ДТП. В суд Орджоникидзевского района обратилась страхования компания. С велосипедиста потребовали возмещение ущерба за поврежденный автомобиль.
На пешеходном переходе мужчина проехал на красный сигнал светофора и врезался в Шкода Rapid. По договору страховая компания возместила ущерб владельцу автомобиля, а потом обратилась в суд.
- Суд взыскал 95 104 рубля, расходы по оплате государственной пошлины 3 053 рубля, - сообщили в суде Орджоникидзевского района.
Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Телефон: 8-965-571-46-65
Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65
Почта: boris.merkushev@phkp.ru