В Перми велосипедист стал виновником ДТП и заплатил за разбитый автомобиль

Виновником ДТП стал велосипедист. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми велосипедист был признан виновником ДТП. В суд Орджоникидзевского района обратилась страхования компания. С велосипедиста потребовали возмещение ущерба за поврежденный автомобиль.

На пешеходном переходе мужчина проехал на красный сигнал светофора и врезался в Шкода Rapid. По договору страховая компания возместила ущерб владельцу автомобиля, а потом обратилась в суд.

- Суд взыскал 95 104 рубля, расходы по оплате государственной пошлины 3 053 рубля, - сообщили в суде Орджоникидзевского района.

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