Фото: Яндекс Пробки

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 12 октября информирует о загруженности дороги в 7 баллов на ш. Космонавтов. Затруднение в движении транспорта от развязки Западного обхода к развязке в районе ТЦ «Колесо».

Плотное движение транспорта в 6-7 баллов на участках дорог:

- ул. Подлесной при выезде на ш. Космонавтов

- от ул. Стахановской при выезде на ул. Мира

- ул. Якутской при подъезде к кольцу «Сосновый бор»

- ул. Екатерининской от Северной дамбы до ул. Островского

- ул. Огородникова от ул. Харьковской до ул. Московской

- ул. Мостовой от ул. Московской до ул. Фокинской

- спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.

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