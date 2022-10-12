Фото: Яндекс Пробки
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 12 октября информирует о загруженности дороги в 7 баллов на ш. Космонавтов. Затруднение в движении транспорта от развязки Западного обхода к развязке в районе ТЦ «Колесо».
Плотное движение транспорта в 6-7 баллов на участках дорог:
- ул. Подлесной при выезде на ш. Космонавтов
- от ул. Стахановской при выезде на ул. Мира
- ул. Якутской при подъезде к кольцу «Сосновый бор»
- ул. Екатерининской от Северной дамбы до ул. Островского
- ул. Огородникова от ул. Харьковской до ул. Московской
- ул. Мостовой от ул. Московской до ул. Фокинской
- спуске с ул. Гашкова к ул. Соликамской
В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
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