В Перми отметили 75-летие Специальной пожарной охраны России

Более полувека с честью и достоинством несут службу специальные подразделения Федеральной противопожарной службы, обеспечивая надежную защиту важнейших объектов страны.

В концертном зале Дворца культуры «Урал» прошло торжественное мероприятие, посвященное 75-ой годовщине со дня образования Специальной пожарной охраны России и 55-ой годовщине со дня основания ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 МЧС России».

Открытие мероприятия началось с торжественного марша, знаменная группа внесла Знамя Специального управления ФПС № 34 МЧС России.

В своем обращении начальник Специального управления ФПС № 34 МЧС России полковник внутренней службы Виталий Скрипин поздравил личный состав управления, ветеранов и приглашенных гостей праздника.

Подводя итоги юбилейного года, ветеранам и наиболее отличившимся сотрудникам были вручены ведомственные награды, присвоены очередные и внеочередные специальные звания. В этот день теплые слова в адрес руководства и личного состава Специального управления ФПС № 34 МЧС России прозвучали от почетных гостей.

- Приветствую всех присутствующих в зале, полнота которого доказывает, что у Вас очень много друзей. От лица руководства, личного состава Главного управления МЧС России по Пермскому краю и от себя лично поздравляю Вас с праздником! Хочу отметить, что руководство объектов, которые Вы охраняете всегда отмечало высокий профессионализм подразделений специальной пожарной охраны МЧС России! – подчеркнул в своем выступлении заместитель начальника Главного управления (по антикризисному управлению) Главного управления МЧС России по Пермскому краю полковник Денис Говоров.

И, конечно же, празднование не обошлось без награждения лучших из лучших, почетными грамотами и благодарственными письмами.

Завершилось торжественное мероприятие ярким, праздничным концертом. Номера для концерта были специально отобраны из лучших выступлений 6 смотра-конкурса художественной самодеятельности, который прошел 23 сентября во дворце Культуры имени Кирова. Сотрудники Специального управления ФПС № 34 МЧС России порадовали зрителей своими выступлениями и подарили незабываемые эмоции, в очередной раз доказав, что творчеству нет преград!

По традиции, итоги смотра-конкурса были объявлены сегодня в финальной части праздничного концерта. Главное управление МЧС России по Пермскому краю поздравляет сотрудников и ветеранов с 75-летним юбилеем Специальной пожарной охраны России и с 55-летним юбилеем Специального управления ФПС № 34 МЧС России! Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и успехов на жизненном пути!