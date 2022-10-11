В Прикамье на Нестюковском тракте переключили движение на полосу-дублер

Фото: краевое правительство.

Движение на Нестюковском тракте в районе Осенцов временно переключат на полосу-дублер – об этом сообщили в краевом Минтрансе.

- Это сделано для того, чтобы начать реконструкцию автотрассы и завершить кольцевую развязку в районе отворота на деревню Устиново, - объяснили в дорожном ведомстве. – В ходе реконструкции автотрассы будет устроено новое дорожное покрытие, появятся освещение, новая автобусная остановка и будет организован пешеходный переход со светофором.

Как отметил и.о. министра транспорта Пермского края Сергей Вешняков новый выезд позволит направить грузовой транспорт напрямую на Южную объездную дорогу, минуя улицу Леонова, что устранит на ней пробки.