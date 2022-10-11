В Перми в этом году откроют поликлинику-долгострой

Фото: архив "КП".

На заседании краевого правительства рассматривался ход исполнения инфраструктурной инвестиционной программы.

Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров сообщил, что в 2022 году адресная инвестпрограмма выполнена на 53 процента - освоено около 6,5 миллиарда рублей из 13 миллиардов запланированных, что лучше показателей прошлого года.

В числе объектов, которые сдадут уже в этом году, была названа детская поликлиника на 350 мест на улице Социалистической, 20. Ее должны были сдать еще в 2019 году, работы по строительству объекта велись ЗАО «Национальная газовая компания» с 23 января 2018 года с нарушением графика выполнения работ, в связи с чем контракт на строительство с указанным застройщиком был расторгнут. С 24 июня 2019 года работы по строительству объекта возобновлены ООО «Камастрой».

- Документы на ввод в эксплуатацию поликлиники уже получены, - сообщил Андрей Колмогоров. – К концу октября завершится поставка медицинского оборудования, после этого министерству здравоохранения необходимо будет провести ее лицензирование, и поликлиника откроет двери для пациентов.

Поликлиника рассчитана на 200 посещений в смену.