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Общество11 октября 2022 15:55

Пермяк стащил из магазина полугодовой запас шампуня

Мужчина попал на камеры видеонаблюдения
Источник:kp.ru
Фото: скриншот видео паблика Пермь ЧП и ДТП/ВКонтакте

Фото: скриншот видео паблика Пермь ЧП и ДТП/ВКонтакте

В Перми на «Крохалях» мужчина попался на краже. Видеозапись появилась в соцсетях.

Инцидент произошел 8 октября в продуктовом магазине по улице Героев Хасана, 21. Мужчина неоднократно подходил к прилавку с шампунями, брал товар, отходил на несколько шагов и прятал его под кофту. Так, он прихватил четыре тюбика и прошел с ними мимо кассы.

Злоумышленник думал, что с такой тактикой не попадется, однако все его действия попали на камеру видеонаблюдения.