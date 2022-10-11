Пермяк стащил из магазина полугодовой запас шампуня

Фото: скриншот видео паблика Пермь ЧП и ДТП/ВКонтакте

В Перми на «Крохалях» мужчина попался на краже. Видеозапись появилась в соцсетях.

Инцидент произошел 8 октября в продуктовом магазине по улице Героев Хасана, 21. Мужчина неоднократно подходил к прилавку с шампунями, брал товар, отходил на несколько шагов и прятал его под кофту. Так, он прихватил четыре тюбика и прошел с ними мимо кассы.

Злоумышленник думал, что с такой тактикой не попадется, однако все его действия попали на камеру видеонаблюдения.