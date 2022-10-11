В Перми осудили водителя, который сбил на пешеходном переходе пенсионера

Фото: архив "КП".

В августе прошлого года утром на пешеходном переходе в центре Перми автомобиль сбил пожилого человека. Пенсионер получил тяжелые травмы.

И вот водителю вынесли приговор.

- ЧП произошло на улице Николая Островского, - рассказали в прокуратуре Пермского края. - На регулируемом перекрестке с улицей Революции водитель сбил престарелого мужчину, который переходил на зеленый свет светофора. В результате ДТП ему был причинен тяжкий вред здоровью.

Свердловский районный суд приговорил виновного к 1 году ограничения свободы и взыскал в счет компенсации морального вреда потерпевшему 250 тысяч рублей.