Клиенты банков ТКБ и Инвестторгбанка смогут инвестировать в паевые фонды УК «Открытие»

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Управляющая компания «Открытие» (входит в группу банка «Открытие») запускает продажи открытых паевых инвестиционных фондов в сети банка ТКБ и Инвестторгбанка (банковская группа ТКБ).

Вслед за стратегиями доверительного управления клиенты ТКБ и Инвестторгбанка смогут приобрести паи фондов УК «Открытие»: «Открытие – Акции», «Открытие – Облигации», «Открытие – Сбалансированный» и нового фонда с регулярными выплатами – «Открытие – Сбалансированный Рантье».

Основные преимущества фондов УК «Открытие» («Открытие Инвестиции»):

- готовый портфель бумаг под управлением профессионалов (экономия времени клиентов);

- диверсификация рисков (риск распределяется сразу между несколькими финансовыми активами, а значит, снижение стоимости одних ценных бумаг компенсируется ростом других);

- низкий порог входа (от 5000 рублей) и доступность продуктов широкому кругу инвесторов;

- налоговые льготы (при владении паями более трёх лет суммы прибыли до 3 млн руб. не облагаются НДФЛ);

- прозрачность управления (структура стратегии и основные эмитенты фонда раскрываются на сайте УК «Открытие» ежедневно, обзоры рынка и комментарии управляющих публикуются на еженедельной основе).

Клиенты банковской группы ТКБ могут инвестировать в классические фонды УК «Открытие» (акции, облигации или смешанный вариант), а также в новый ПИФ с регулярными выплатами дохода на банковский счет клиента – «Открытие – Сбалансированный Рантье».

Купить паи фондов УК «Открытие» клиенты ТКБ и Инвестторгбанка могут в любом из отделений банков.