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Общество11 октября 2022 13:04

В ходе спецоперации погиб 48-летний танкист из Пермского края

Ранее он работал в структуре МВД
Источник:kp.ru
Фото: администрации Александровского муниципального округа

Фото: администрации Александровского муниципального округа

Житель Александровска, 48-летний Николай Ларионов, погиб на Украине. Об этом сообщили в администрации муниципального округа.

В ходе спецоперации Николай Ларионов был механиком-водителем танка, погиб 28 сентября. Более 20 лет он проработал в структуре МВД.

Церемония прощания пройдет 12 октября в 10:00 в Городском дворце культуры Александровска.

«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Вечная слава и вечная память герою!», — говорится в сообщении