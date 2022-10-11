В ходе спецоперации погиб 48-летний танкист из Пермского края

Фото: администрации Александровского муниципального округа

Житель Александровска, 48-летний Николай Ларионов, погиб на Украине. Об этом сообщили в администрации муниципального округа.

В ходе спецоперации Николай Ларионов был механиком-водителем танка, погиб 28 сентября. Более 20 лет он проработал в структуре МВД.

Церемония прощания пройдет 12 октября в 10:00 в Городском дворце культуры Александровска.

«Выражаем глубокие соболезнования родным, близким и друзьям погибшего. Вечная слава и вечная память герою!», — говорится в сообщении