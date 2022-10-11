Жители Приволжья оценили преимущество подписок Сбера

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Более 463 тысяч жителей регионов обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка* пользуются подписками СберПрайм и СберПрайм+ в своей повседневной жизни. Так в Пермском подписку СберПрайм выбирают 48298 человек. При этом популярность подписки СберПрайм+ в регионе практически догоняет базовую подписку (ей пользуются 44260 подписчиков), что связано с расширенным ассортиментом входящих в неё сервисов, а также возможностью получить большую экономию.

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Концепция подписок позволяет обеспечивать единый клиентский опыт в самых популярных сервисах и самых выгодных финансовых услугах. Это ключ к открытию новых возможностей для себя - возможность не только экономить свои средства, но и получать новое качество жизни. И сегодня мы видим, что подписки - это востребованный продукт среди наших клиентов. Я рад, что жители Приволжья пользуются ими в своей повседневной жизни. И я благодарю их за этот выбор».

По результатам исследования аналитического агентства Frank RG по итогам II полугодия 2022 года подписка СберПрайм+ возглавила рейтинг подписок в России по наполняемости сервисами.

Подробную информацию о способах подключения и управления подписками можно получить на сайте sber.ru, а также в приложении СберБанк Онлайн и в отделениях банка.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.