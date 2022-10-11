В Перми на шоссе Космонавтов светофоры заменят за 18,8 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Администрация Перми ищет подрядчика для работ по модернизации светофоров по шоссе Космонавтов. Информация об этом размещена на портале госзакупок. Максимальная стоимость контракта составляет 18,8 млн рублей.

Подрядчику предстоит заменить светофоры на пересечении с улицами Леонова, Одоевского, Братьев Игнатовых, 9 Мая, Малкова, Вавилова и Стахановской. Новые светофоры будут оборудованы системой видеонаблюдения и устройствами звукового и голосового сопровождения. Их подключат к серверам автоматизированного управления дорожным движением и единой платформе видеоданных.

К выполнению работ приступят 8 ноября, а завершить их планируется не позднее 25 декабря.

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