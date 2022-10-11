Торговка брендовой одеждой обманула 111 пермяков на полмиллиона рублей

Фото: balakovo24.ru

Жительница Краснодарского края очень любила красивую одежду. Предпочтение отдавала мировым брендам, типа «Армани», «Луис Виттон», «Дольче Габанна» и др. Вот только сама люксовые вещи не носила – продавала их через интернет, размещая фото в социальных сетях. Цену указывала настолько вкусную для покупателей, что от них отбоя не было. Писали мошеннице со всей России. Правда, не только с желанием купить, но и с требованием получить оплаченный товар: получив деньги, та сразу забывала, кому и что должна отправить. А все потому, что брендовых вещей у женщины не было и в помине.

Мошенница погорела в Перми. С декабря 2020 года по декабрь 21-го она успела «нарядить» здесь в люксовую одежду 111 человек. Сумма выплаченных кровных составила более 500 000 рублей. Один из заказов оказался крупным. Не получив его после оплаты, покупатели обратились в правоохранительные органы. Тем вывести мошенницу на чистую воду не составило труда.

Как нам рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, жительница Краснодарского края уже была судима за аналогичные преступления. Но тогда дело закрыли в связи с примирением сторон: ущерб был небольшой, и мошенница выплатила его. На фоне общей радости от удачного поворота дела у нее, по всей видимости, созрел более прибыльный план.

- В настоящий момент не определено, где будет проходить суд по делу жительницы Краснодарского края. Возможно, есть пострадавшие от ее действий в других городах, - отметили в краевой прокуратуре.

Уточним, прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимой краснодарки. Она обвиняется в совершении 111 преступлений, предусмотренных ч. ч. 1, 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в том числе, с причинением значительного ущерба гражданину).

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