Пермские паралимпийцы привезли серебро с Кубка России по танцам на колясках

Фото: Вои Сорокино/ВКонтакте

С 30 сентября по 2 октября в Северной столице прошло яркое и зрелищное мероприятие – Кубок России-2022 по танцам на колясках. В паралимпийском турнире приняли участие почти 200 спортсменов из 16 регионов России. Впервые Кубок прошел в открытом формате, что позволило выйти на паркет минским танцорам.

В течение трех дней прошли состязания во всех дисциплинах танцев на колясках, внесенных на сегодняшний день во Всероссийский реестр видов спорта. Пары комби соревновались в европейской, латиноамериканской и произвольной программах, дуэты разыграли награды в европейской и латиноамериканской программах, прошли соревнования в общей и произвольной программах среди мужчин и женщин в одиночной дисциплине.

В итоге золото в медальном зачете по официальным дисциплинам досталось сборной из Санкт-Петербурга (из 14 медалей 6 золотых), серебро разделили пермяки (из 6 медалей 3 золотые) и новосибирцы (из 5 медалей 3 золотые), бронза – у ижевчан (из 12 медалей лишь 2 золотые). Поздравляем!

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