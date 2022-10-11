Алисе Петуниной вновь нужна помощь пермяков

Алисе уже 16 лет, и она учится в 10 классе. Фото: Дедморозим.

Алису Петунину помнят тысячи пермяков, неоднократно приходившие ей на помощь. Сейчас та малышка, которой они помогали, выросла и превратилась в настоящую красавицу. Алиса учится уже в 10 классе. И сейчас ей вновь понадобилась помощь неравнодушных людей.

Напомним, 14 лет назад, когда девочке было два года, Алиса вместе с папой попала в страшную автомобильную аварию. Она получила черепно-мозговую травму с нарушением дыхания и функций опорно-двигательного аппарата.

Потом были годы в больницах и курс лечения в Австрийской клинике. После чего Алиса наконец-то смогла вернуться домой. Она развивается, как и все ее сверстники: смотрит сериалы, слушает музыку, болеет за чемпионов по фигурному катанию и путешествует вместе с родителями. И самое главное — строит планы на будущее.

- Чтобы болезнь не мешала планам Алисы, ей вновь нужно чудо — расходные материалы к аппаратам для дыхания, - говорят в пермском благотворительном фонде «Дедморозим», специалисты которого курируют семью девочки. - Помогите Алисе мечтать — сделайте посильный взнос.

Помочь девочке можно здесь.