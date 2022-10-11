Житель Прикамья сломал челюсть водителю, который обогнал его на дороге

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Барде 34-летнего местного жителя обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Обвиняемый на «Ладе Приора» ехал домой. На большой скорости его обогнала «Лада Калина», за рулем которой был 31-летний мужчина. При осуществлении маневра из-под колес второй легковушки вылетел гравий, в результате чего повредились стекло и покрытие машины обвиняемого.

Владелец «Приоры» решил догнать водителя на «Калине» и показать последствия его действий. В результате между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку.

Злоумышленник ударил потерпевшего кулаком в лицо, сел в машину и уехал. После случившегося в полицию поступило сообщение о том, что в медучреждение обратился мужчина с закрытым переломом челюсти со смещением.

Обидчика задержали и возбудили в отношении него уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается.