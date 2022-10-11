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Общество11 октября 2022 9:10

В Прикамье увеличат суммы на бесплатное питание детей из новых регионов России

Сейчас в регионе учатся 40 школьников из Донбасса, и их становится больше
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ.

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ.

На заседании краевого правительства губернатор Дмитрий Махонин предложил увеличить выделение средств для обеспечения бесплатного питания школьников, приехавших в Пермь из новых регионов.

- Их становится больше, и мы должны выполнить наше социальное обязательство, обеспечить детишек, которые находятся у нас в гостях, бесплатным питанием в школах, - отметил Дмитрий Махонин.

Глава Минобра Раиса Кассина сообщила, что сейчас в Прикамье учатся 40 учеников 5-11 классов из новых, воссоединившихся с Россией субъектов Федерации.