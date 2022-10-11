Сквер в Перми на улице Гашкова будет открыт в ноябре

Фото: телеграм-канал Алексея Дёмкина

В рамках рабочего выезда в Мотовилихинский район глава Перми Алексей Дёмкин побывал в сквере Победы на улице Гашкова. Этот сквер долго считался проблемным объектом, городским властям пришлось сменить подрядчика. Но вот наконец работы близятся к завершению: полностью закончено благоустройство, высажены молодые деревья, обновлено наружное освещение.

- У этой истории хороший конец, а у сквера впереди долгая и насыщенная жизнь, - отметил в своем телеграм-канале Алексей Дёмкин. - Здесь идет активная работа над созданием сети пешеходных дорожек – они уже выполнены на 90 процентов, параллельно ведется устройство газонов и будущих клумб. В сквере появятся современные площадки для занятий спортом и отдыха с детьми, малые архитектурные формы, будут высажены новые деревья и кустарники.

В центре сквера Победы уже появилась живая ель, которую можно будет украшать к Новому году. Сейчас рабочие устанавливают спортивную площадку, за ней придет очередь и детской игровой зоны.

- Для посещения этот, один из самых долгожданных объектов для жителей микрорайона Вышка-2, будет доступен в начале ноября, - сообщил Алексей Дёмкин.

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