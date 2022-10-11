В парке Горького по требованию пермяков отменили «Бал нечисти»

Фото: архив "КП"

В пермском парке Горького отменили фестиваль «Кошмариум», «Маскарад страха» и «Бал нечести», которые планировалось провести 22 октября. Решение было принято после многочисленных просьб пермяков, сообщили в пресс-службе парка.

Мероприятие планировалось провести в рамках празднования Хэллоуина. Оно подразумевало переодевание в страшные костюмы, гадания, встречи с мистическими героями и многое другое. Такой праздник жители города посчитали неуместным.

«Заигрывать с нечестью опасно», «Подобные праздники недопустимы, особенно когда люди гибнут на фронте», — возмутились пермяки в соцсетях.

В результате администрация парка Горького приняла решение отменить запланированные мероприятия и провести вместо них фестиваль по мотивам сказок Александра Пушкина.

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