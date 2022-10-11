Жестокие пермяки привязали щенка к дереву и бросили умирать

Фото: ПЕРМЯКИ (Подслушано Пермь)

В Закамске неизвестные привязали к дереву щенка и оставили одного в лесу. Информация об этом появилась в соцсетях.

На вид щенку около трех месяцев. Весь день он просидел в ожидании хозяев, но они так и не вернулись. Корреспонденту «КП-Пермь» удалось связаться с женщиной, которая нашла щенка вечером 10 октября и взяла его на передержку.

Меньше, чем через день, у собаки вновь появились хозяева. «Щенок уехал в частный дом к хорошей семье», — рассказала пермячка, которая помогла найти ему новый дом.

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