Утром 11 октября в Перми на Якутской образовалась «бесконечная пробка»

Фото: ЧП Пермь | новости/Телеграм

Сегодня в 8 утра на улице Якутской, не доезжая до кольца Сосновый бор, произошла авария, ставшая причиной «бесконечной пробки». Как рассказали очевидцы, простояв долгое время, одни водители разворачивались и ехали в обратную сторону прямо по трассе, другие съезжали на грунтовку около лесного массива. Из-за большого количества последних на данном участке дороги тоже образовался затор.

Пробка на Якутской также стала причиной изменения автобусного маршрута №20. Как сообщили в гортрансе, автобусы ездили по улице Красноборской, пропуская остановку «Мичуринские сады». Движение общественного транспорта восстановили около 10 часов утра.

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