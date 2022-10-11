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Общество11 октября 2022 8:00

Краевая прокуратура через суд требует вернуть государству имущество порта Пермь

Речь идет о более двадцати земельных участках и различных инфраструктурных объектах
Источник:kp.ru

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура Пермского края намерена вернуть в федеральную собственность ряд объектов недвижимости порта Пермь, сообщает «Коммерсантъ». Исковое заявление от нее поступило в Арбитражный суд 7 октября.

Надзорный орган требует признать незаконными сделки 2009 года, по которым АО «Порт Пермь» получило из федеральной собственности более 20 объектов, в частности земельных участков, линий электропередач, водопроводных, тепловых и канализационных сетей.

Прокуратура считает, что объекты были незаконно изъяты из собственности государства, и их необходимо вернуть Росимуществу. Сейчас на спорные активы наложен арест.

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