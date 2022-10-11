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Общество11 октября 2022 7:46

Глава Прикамья Дмитрий Махонин в выходные посетит пункты подготовки мобилизованных в Свердловской области и в Тюмени

Об этом он заявил на заседании краевого правительства
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Фото: архив "КП".

Фото: архив "КП".

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин собирается в выходные посетить пункты подготовки мобилизованных из Прикамья в Свердловской области и в Тюмени. К его поездке должны подготовить для бойцов комплекты термобелья, спальников и медикаменты. Об этом он сообщил на заседании краевого правительства.

- Военнослужащие обеспечены по Уставу всем необходимым, но лишней помощь не будет, - отметил Дмитрий Махонин. - Краевому Минфину предлагаю проработать вопрос финансирования, а министерству промышленности и торговли до конца недели подготовить необходимые вещи для передачи. Речь, прежде всего, идет о термобелье и спальниках. Также нелишним будет дообеспечение медикаментами.