В Прикамье наказали мать, которая больше года издевалась над двумя дочками

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Краснокамске 36-летнюю местную жительницу признали виновной в истязании двух дочерей 2001 и 2004 годов рождения. Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

С марта 2020 по сентябрь 2021 года она наносила им побои, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения. Причиной для этого становились малозначительные поводы. Кроме того, мать не занималась воспитанием девочек и не предоставляла им медицинскую помощь, когда они болели.

В результате суд приговорил женщину к 1 году и 9 месяцам исправительных работ с удержанием 5% зарплаты в доход государства ежемесячно

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