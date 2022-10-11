В Перми 17 октября перестанут вещать 23 радиостанции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми временно прекратят вещание 23 радиостанции. Причиной этого станет проведение плановых работ на радиотелевизионной станции.

Как сообщили в Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре, радио не будут работать с 04:00 до 13:00. В это время пермяки не смогут послушать «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Радио Альфа», «Наше Радио», «Радио Sputnik», «Пилот ФМ», «Радио Максимум», «Европа Плюс», «Радио Вера», «Радио 7», «Дорожное Радио», «Ретро ФМ», «Хит ФМ», «Звезда ФМ», «Дети ФМ», «Радио Energy», «Юмор ФМ», «Авторадио», «Шансон», «Камеди Радио», «Новое Радио», «ПИ ФМ».

Вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 в указанный период будет осуществляться на пониженной мощности.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru