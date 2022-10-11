Фото: МЧС Пермского края.

С очагом загорания на ул. Коммунистической в Очере боролись 18 пожарных с использованием шести единиц специальной техники.

Сообщение о пожаре в двухэтажном здании поступило 10 октября 2022 года в 17:36. По прибытии к месту первого пожарно-спасательного подразделения МЧС России по Пермскому краю было установлено, что происходило горение уже двух деревянных двухэтажных домов и надворных построек. Площадь пожара составила 206 квадратных метров.

«До прибытия первых пожарно-спасательных подразделений самостоятельно вышли на улицу три человека. Локализовать очаги загорания удалось в 19:00, ликвидировать горение в 19:30. На пожаре есть погибшие», - сообщили в краевом МЧС.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства и причины пожара.

Всего за истекшие сутки произошло 13 пожаров: 4 пожара - в Перми; 2 пожара - в Пермском районе; по 1 пожару - в Соликамском, Ильинском, Чусовском, Очерском, Осинском, Березниковском и Губахинском округах.

Основными причинами возникновения очагов загорания стали: неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Очагами загораний 10 октября стали: обшитое железом здание - в Соликамском округе; автотранспорт - в Березниковском и Осинском округах; многоквартирный жилой дом - в Губахинском округе; баня - в Пермском округе; расселенный дом - в Орджоникидзевском районе Перми; частные жилые дома - в Ильинском и Очёрском округах; мусор - в Мотовилихинском и Ленинском районах Перми, Пермском округе; надворные постройки - в Чусовском округе; торф - в Орджоникидзевском районе Перми.

За прошедшие сутки 10 октября новых очагов лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрировано.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 9 октября 2022 года на территории региона 148 профилактической группой в составе 301 человек осуществлено 1275 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 2012 человека, распространено 1476 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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