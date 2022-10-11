В Перми 12 октября откроется городская ярмарка

Фото: Администрация города Перми

В краевой столице в среду, 12 октября, откроется городская ярмарка (0+). Об этом «КП-Пермь» сообщили в городской администрации. Торговые шатры будут работать на Маршала Рыбалко, 109 и Ласьвинской, 18. Режим работы традиционный – с 12 до 20 часов.

Производители и мастера Пермского края представят посетителям свою продукцию: изысканные деликатесы, колбасы, копчености, рыбу, сыр, молоко, сливочное и подсолнечное масло, кондитерские изделия, восточные сладости, мед и продукты пчеловодства, а также изделия ручной работы.

Уточним, ярмарочные шатры будут работать с 12 по 14 октября.

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