Фото: Яндекс Пробки
Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 11 октября информирует о загруженности дороги в 8 баллов на ул. Гашкова от ул. 2-й Баранчинской к ул. Соликамской. Также плотное на ул. Соликамской на участке от остановки «Микрорайон Чапаевский» до магазина «ДомаДом».
Плотное движение транспорта в 6-7 баллов на участках дорог:
- ул. Мостовой от ул. Московской к ул. Соликамской
- ул. Фокинской от ул. Либкнехта к ул. Мостовой
- ул. Якутской при подъезде к Сосновому бору
- ул. Подлесной при выезде на ш. Космонавтов
- от ул. Стахановской при выезде на ул. Мира
- перекрестке ул. Карпинского и ул. Стахановской в сторону ул. Столбовой
- развязке ш. Космонавтов со стороны улиц Оверятской и Промышленной
В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.
Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.
Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.
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