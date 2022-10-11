Фото: Яндекс Пробки

Сервис «Яндекс Пробки» в Перми к 08:00 11 октября информирует о загруженности дороги в 8 баллов на ул. Гашкова от ул. 2-й Баранчинской к ул. Соликамской. Также плотное на ул. Соликамской на участке от остановки «Микрорайон Чапаевский» до магазина «ДомаДом».

Плотное движение транспорта в 6-7 баллов на участках дорог:

- ул. Мостовой от ул. Московской к ул. Соликамской

- ул. Фокинской от ул. Либкнехта к ул. Мостовой

- ул. Якутской при подъезде к Сосновому бору

- ул. Подлесной при выезде на ш. Космонавтов

- от ул. Стахановской при выезде на ул. Мира

- перекрестке ул. Карпинского и ул. Стахановской в сторону ул. Столбовой

- развязке ш. Космонавтов со стороны улиц Оверятской и Промышленной

В движении общественного транспорта города серьезных отклонений от графика нет.

Затруднений движения на Красавинском, Коммунальном и Чусовском мостах, плотине КамГЭС нет.

Общую ситуацию на дорогах Перми «Яндекс Пробки» оценивает в 2 балла.

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