Банк «Открытие» в третьем квартале увеличил выдачу ипотеки в четыре раза

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Только в сентябре банк нарастил объемы выдачи ипотеки более чем на 70% по сравнению с августом. Количество выданных кредитов выросло почти в полтора раза. Средний чек ипотеки по итогам сентября составил 5 млн рублей, он вырос почти на 18%.

В топ-3 регионов по выдачам в третьем квартале вошли Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Клиенты «Открытия» в основном приобретали квартиры в новостройках, оформив ипотеку с господдержкой.

Чаще всего (24%) ипотечные кредиты в банке «Открытие» оформляли клиенты в возрасте от 30 до 35 лет. 53% ипотечных заемщиков – женщины.

Главными факторами резкого роста темпов выдачи ипотеки в третьем квартале стали реализация отложенного спроса второго квартала, дальнейшее снижение рыночных ставок и стабилизация спроса на жилье.

С условиями и ставками по ипотечным программам можно ознакомиться на сайте банка «Открытие».