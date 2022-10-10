В Перми волонтеры объявили поиск пропавшего грибника в спецовке

Фото: поисковый отряд имени Ирины Бухановой

Волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой объявили сбор на поиски 47-летнего Олега Балдина из деревни Софроны Пермского района. Мужчина еще в 12 часов в воскресенье, 9 октября, ушел из дома в лес за грибами и пропал.

Поиски незадачливого грибника начнутся в понедельник, 10 октября, в 20 часов. Место сбора – деревня Софроны, дом 2.

Желающим присоединиться к поискам необходимо тепло одеться и взять с собой воду и полностью заряженный телефон. Волонтеры просят также всех участников поиска установить на смартфон приложение «Геотрекер», чтобы отмечать маршрут движения.

Приметы Олега Балдина: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, русые волосы. Был одет в спецовку с надписью «ЛУКОЙЛ», черную вязаную шапку, темные брюки, на ногах резиновые сапоги.

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