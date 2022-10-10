В Перми мужчина заставлял маленьких девочек делать порнофотографии

. Фото: архив "КП"

Житель Орджоникидзевского района Перми на 13 лет отправится в колонию строгого режима. Он признан виновным более чем в 20 насильственных преступлениях в отношении малолетних девочек, сообщили в следственном управлении СК России по Пермскому краю.

Как доказали следователи, 29-летний мужчина в соцсетях знакомился с малолетними девочками. Вначале он переписывался с ними на нейтральные темы, а задружившись, начинал вести переписку развратного характера, посылал им порнографические фотографии. А потом убеждал малолетних девочек сфотографироваться таким же образом и послать фото ему.

Суд приговорил пермяка к лишению. свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65