В Пермь впервые привезут мощи Георгия Победоносца

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16 октября в Пермь впервые привезут икону с частицей мощей Георгия Победоносца. Более месяца – до 20 ноября она будет находиться в храме «Утоли мои печали» (ул. Лодыгина, 40А). В эти же дни там будет и ковчег с частицей мощей Святителя Луки Симферопольского и Крымского.

- Богослужения в храме совершаются ежедневно: утром в 9.00, вечером в 17.00, - рассказал отец Илья Володин, настоятель храма «Утоли мои печали». - Кроме того, ежедневно в 16.30 будут читаться акафисты Святителю Луке и великомученику Георгию Победоносцу. Храм открыт ежедневно, с 8.00 до 19.00. Доступ к святыням будет организован с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Как рассказал отец Илья, Святой Георгий - в первую очередь покровитель воинов, у которого просят о защите от врагов. А к Луке Крымскому обращаются при тяжелых неизлечимых болезнях.

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