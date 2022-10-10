В Перми сотрудницу салона сотовой связи будут судить за разглашение персональных данных клиентов

. Фото: архив "КП"

Девушка, работавшая в Перми в салоне сотовой связи крупного оператора, решила воспользоваться служебным положением в личных целях. Так как она имела доступ к персональным данным клиентов, пользующихся сотовой связью этого оператора, сотрудница салона скопировала сведения о популярных российских артистах, а также пыталась найти персональные данные других известных людей. А потом, переписываясь с подругой в одном из Интернет-мессенджеров, она переслала ей фотографии с собранной информацией.

О действиях сотрудницы салона сотовой связи стало известно, и в отношении ее было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, если это деяние повлекло копирование компьютерной информации, совершенный из корыстной заинтересованности, лицом с использованием своего служебного положения», сообщили в прокуратуре Пермского края.

Девушка не стала отпираться, она полностью призналась в своих действиях и попросила, чтобы ее дело в суде рассмотрели в особом порядке. В данном случае ей могут присудить не более двух третей от наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление. А согласно статье, по которой ее обвиняют, наказанием может стать штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы до четырех лет.