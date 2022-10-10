На пожаре в частном доме в Перми сосед спас трех человек

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером 9 октября на улице Лбова в Мотовилихинском районе загорелся одноэтажный частные дом. До приезда пожарных в горящее здание забежал сосед и вывел из огня двух женщин и мужчину.

- Площадь пожара составила 42 метра квадратных. В тушении принимали участие 23 человека личного состава, 6 единиц техники. Проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причины пожара устанавливаются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермском краю.

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