Пермяк на пожаре вывел из огня трех соседей

Фото: архив "КП".

Вечером в воскресенье, 9 октября, пламя охватило частный дом на улице Лбова в Перми. Огонь заметил житель соседнего дома. Не дожидаясь приезда пожарных, он стал эвакуировать из горящего здания людей. При этом он рисковал – во время пожара один из жильцов был травмирован.

- Сообщение о пожаре в одноэтажном доме поступило в 20 часов 20 минут, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Площадь пожара составила 42 метра квадратных. В тушении принимали участие 23 человека личного состава, 6 единиц техники.

Пожарные рассказали, что еще до приезда пожарно-спасательных подразделений сосед вывел из горящего дома двух женщин и мужчину. Один из жильцов при эвакуации получил травмы.

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