В Прикамье бойцовский пес загрыз той-терьера на глазах у ребенка

Фото: архив "КП"

В Березниках женщина вместе с ребенком выгуливала той-терьера в лесу. Неожиданно на них набросилась собака бойцовской породы и вырвала из рук хозяйки маленького питомца. Информация об этом появилась в соцсетях.

Инцидент произошел 9 октября. Как сообщила хозяйка погибшей собаки, бойцовский пес был на свободном выгуле и без намордника, а когда он напал, его хозяин не предпринимал никаких действий. «Набегался, наигрался, видимо, и выплюнул», — со слезами на глазах рассказала хозяйка той-терьера.

После случившегося хозяин напавшей собаки сам позвонил пострадавшей стороне и поделился, что она повела себя так впервые, а он сам шокирован, потому что у него тоже есть маленькие дети. Мужчина приобрел собаку уже взрослой всего два месяца назад. Ее воспитывали другие люди, но почему отдали, неизвестно. Также мужчина пообещал загладить вину.

В полиции по факту случившегося будут проводить проверку независимо от наличия заявления.

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