Глава Минобрнауки РФ раскритиковал работу приемных кампаний пермских вузов

Фото: poisknews.ru

10 октября в Перми с рабочим визитом побывал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Глава Минобрнауки осмотрел кампус Пермского университета в сопровождении ректора Дмитрия Красильникова и губернатора Дмитрия Махонина. Встретился с пострадавшими в трагедии 21 сентября 2021 года студентами и принял участие в заседании совета ректоров вузов.

Министр раскритиковал руководство высших учебных заведений за недостаточное внимание к работе приемных кампаний.

- Ряд университетов из года в год имеют сложности с приемом на бюджетные места. Чаще их испытывают естественно-научные и инженерные направления. Зачем тогда каждый год просить такое же или большее количество бюджетных мест? – недоумевал Фальков. А потом добавил, что ни один вуз так и не смог внятно объяснить, с чем связан недобор на «бюджет».

- Вопросам приемной кампании, планированию контрольных цифр, взаимодействию с регионами уделяется недостаточное внимание, - заключил министр. - Недобор на бюджет – это не неудачи конкретных ректоров и управленческих команд. Это проблема, которая объективно возникает и решение которой обязательно найдется, - подчеркнул он.

В завершении заседания Фальков рекомендовал руководству вузов скорректировать количество бюджетных мест и заняться повышением популярности учебных заведений.

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