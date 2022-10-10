В Перми ищут мужчину, который ушел из больницы после отравления корвалолом

Фото предоставлено родственниками пропавшего

В Перми родственники ищут пропавшего 46-летнего Игоря Гнедзилова. Он самостоятельно покинул Краевой центр лечения острых отравлений по улице Братьев Игнатовых 9 октября, и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

В редакцию «КП-Пермь» обратился старший брат пропавшего и назвал его приметы. Рост мужчины 180-185 сантиметров. Он был одет в черную спортивную куртку, синюю кофту с капюшоном, черные утепленные штаны и белые кроссовки с зелеными и красными полосками. При себе у него нет ни паспорта, ни денег, ни телефона.

Мужчина приехал из поселка Юг, временно проживал в общежитии по улице Декабристов 39/2. Брат нашел его в подъезде дома, заметил, что ему плохо, и вызвал «скорую». Со слов родственника, в больнице мужчина вел себя не совсем адекватно и даже сломал раковину, после отказа от продолжения лечения его отпустили.

Сейчас мужчина находится в нестабильном состоянии, дезориентирован, о себе ничего не помнит. Ранее он уже пропадал, но в любой ситуации звонил брату, поскольку знает его номер наизусть.

Родственники пока не обращались за помощью к волонтерам. Всех, кому что-либо известно о том, где сейчас находится мужчина, просят звонить по телефону 8-902-835-37-19.

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