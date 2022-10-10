Отопительный сезон 2022-2023 стартовал во всех территориях присутствия «Т Плюс» в Пермском крае

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» начал отопительный сезон 2022-2023 во всех городах Прикамья, где работает компания. Это Пермь, Краснокамск, Березники, Чайковский, Лысьва и поселок Марковский (Чайковский район).

В Прикамье «Т Плюс» обеспечивает теплом и горячей водой 1253 бюджетных и культурных учреждения – детсадов, школ, больниц, поликлиник, зданий учебных учреждений и культурных центров. Также компания отвечает за теплоснабжение жителей 7628 многоквартирных домов.

Для надежного прохождения отопительного сезона энергокомпания реализовала комплекс подготовительных мероприятий. В ходе гидравлических испытаний проведена профилактика 3044 км тепловых сетей, проверено оборудование 7 ТЭЦ и 1 ГЭС, 19 малых котельных, 12 насосных станций, свыше 400 центральных теплопунктов. От надежного функционирования этого оборудования зависит бесперебойное теплоснабжение жителей.

Объем ремонтной программы 2022 года составляет порядка 2,05 млрд рублей, инвестиционной программы – 4,4 млрд рублей. На проекты по ДПМ направлено 505 млн рублей, на капитальные ремонты– 424 млн рублей, на средние ремонты – 216 млн рублей,на текущие ремонты – 1,4 млрд рублей. В реализацию концессионных соглашений вложено 602 млн рублей, в модернизацию тепловых сетей – 423 млн рублей.

С начала 2022 года выполнены 1 капитальный, 1 средний и 40 текущих ремонтов турбоагрегатов, 2 капитальных ремонта генераторов, 9 капитальных, средних ремонтов и 54 текущих ремонта котлоагрегатов. Также проведена перекладка 80,1 тепловых сетей.

Кроме того, порядка 9 млрд рублей направлено в обновление мощностей Пермской ТЭЦ-9 по федеральной программе ДПМ-2. Выполнена замена двух турбогенераторов и одного котлоагрегата с оптимизацией тепло- и электрической мощности. Ввод нового оборудования запланирован до конца 2022 года.

«Энергетики приступили к подаче тепла клиентам в Прикамье в штатном режиме. Компания реализует комплекс мероприятий по развитию теплоснабжающей инфраструктуры, используя все эффективные инструменты – концессионные соглашения, федеральное софинансирование и собственные средства. Главная цель – обеспечение высокого уровня качества услуг отопления и горячего водоснабжения для жителей», – отмечает директор Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Кругляков.