Пермские священники отправятся в пункты мобилизации и военкоматы

Фото: Павел Шатров
Священники посетят военкоматы и мобилизационные пункты, сообщили в Пермской митрополии. Благословение на это дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Многие из наших соотечественников, призываемые к службе в Вооруженных силах в связи с объявленной Президентом России частичной мобилизацией, нуждаются в напутственном слове и духовной поддержке», — отметили в Пермской епархии.
Духовенство будет совершать молебны, сопровождая призывников напутственными словами на прохождение воинского служения. Также священники будут раздавать молитвословы, нательные крестики и иконы, совершать таинства Исповеди и Крещения.
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