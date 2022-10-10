Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 октября 2022 11:16

Пермские священники отправятся в пункты мобилизации и военкоматы

Они будут раздавать призывникам молитвословы, крестики и иконы
Источник:kp.ru
Фото: Павел Шатров

Фото: Павел Шатров

Священники посетят военкоматы и мобилизационные пункты, сообщили в Пермской митрополии. Благословение на это дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Многие из наших соотечественников, призываемые к службе в Вооруженных силах в связи с объявленной Президентом России частичной мобилизацией, нуждаются в напутственном слове и духовной поддержке», — отметили в Пермской епархии.

Духовенство будет совершать молебны, сопровождая призывников напутственными словами на прохождение воинского служения. Также священники будут раздавать молитвословы, нательные крестики и иконы, совершать таинства Исповеди и Крещения.

Подписывайтесь на наш Телеграм и Viber

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: Вконтакте Одноклассники Твиттер

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Телефон: 8-965-571-46-65

Viber/WhatsApp: 8-965-571-46-65

Почта: boris.merkushev@phkp.ru