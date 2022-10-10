Пермские священники отправятся в пункты мобилизации и военкоматы

Фото: Павел Шатров

Священники посетят военкоматы и мобилизационные пункты, сообщили в Пермской митрополии. Благословение на это дал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«Многие из наших соотечественников, призываемые к службе в Вооруженных силах в связи с объявленной Президентом России частичной мобилизацией, нуждаются в напутственном слове и духовной поддержке», — отметили в Пермской епархии.

Духовенство будет совершать молебны, сопровождая призывников напутственными словами на прохождение воинского служения. Также священники будут раздавать молитвословы, нательные крестики и иконы, совершать таинства Исповеди и Крещения.

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