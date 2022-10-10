В Прикамье парня отправили в колонию за угнанную «Волгу»

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Чусовом 20-летнего местного жителя осудили за угон автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В марте этого года молодой человек выпивал в месте с друзьями, после чего отправился домой пешком. В одном из дворов города он увидел «Волгу», предположил, что она не оборудована сигнализацией, и решил покататься.

Парень без труда сел в чужую машину, поскольку задняя дверь оказалась не заперта. Путем повреждения замка зажигания злоумышленник завел двигатель и поехал.

Проехав несколько дворов, автомобиль заглох. Полицейские поймали парня, когда он пытался вновь завести машину. Позднее выяснилось, что он уже был судим за езду в нетрезвом виде.

В результате, угонщика отправили в колонию общего режима на два года. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет.