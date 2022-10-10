Пермячка Виктория Крюкова поборется за корону «Мисс Офис-2022»

Фото: Виктория КРЮКОВА/ВКонтакте

25-летняя пермячка Виктория Крюкова вышла в финал международного конкурса красоты «Мисс Офис–2022». На кону – корона победительницы и три миллиона рублей. Но за них еще придется побороться: у Вики 29 соперниц – в финал вышли 30 красоток. Девушек выбирали с 19 сентября по 9 октября из 115 участниц по результатам интернет-голосования на сайте конкурса. В голосовании приняли участие более миллиона пользователей, сообщает официальный паблик конкурса ВКонтакте.

Уточним, кроме пермячки, в финал вышли красотки из Москвы, Стерлитамака, Челябинска, Саратова, Ростова-на-Дона, Новосибирска, Владивостока, Ярославля, Казани, Петропавловска-Камчатского, Тамбова, Барнаула, Благовещенска, Кургана, Сызрани, Новочебоксарска, Краснодара, Тюмени, Калининграда, Красноярска, Каменска-Уральска, Санкт-Петербурга, Волгограда, а также ОАЭ, Казахстана, Грузии, Беларуси, Латвии.

Фото: Виктория КРЮКОВА/ВКонтакте

Что известно о нашей участнице: Вика – специалист отдела корпоративных продаж в ООО «ОДАС» (г. Пермь). Оптимистка. В анкете конкурса о себе написала: «Убеждена, что все события в нашей жизни не случайны. Поэтому я отношусь к любой ситуации с благодарностью, и вселенная отвечает мне тем же».

На личной страничке в ВК девушка тепло общается с подписчиками, публикуя посты о каждом этапе конкурса. Так, после интернет-голосования, которое вывело пермячку в финал, написала: «Это какой-то невероятный результат! Три недели из трех в ТОП-10. Вы просто нереальные, сумасшедшие, самые-самые лучшие!!! Спасибо каждому, кто поддерживает столь продолжительное время!!! Без вас я бы не справилась… Дорогие мои, я благодарю вас за проделанную работу! За ежедневную поддержку! За искренние эмоции! За невероятные достижения».

Теперь Викторию Крюкову ждет подготовка к финальному шоу: спортивные тренировки, репетиции творческих номеров, примерки коллекций, фотосессии и мастер-классы. Имя «Мисс Офис-2022» станет известно 19 ноября. Церемония пройдет в Москве.

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