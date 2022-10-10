Фото: МЧС по Пермскому краю.

В Пермском крае прошедшее воскресенье, 9 октября 2022 года, несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности завершилось пожарами в банях. Продолжать банные процедуры некоторым жителям региона пришлось уже под брандспойтами пожарно-спасательных подразделений.

«За минувшие сутки на территории Пермского края произошли сразу несколько пожаров бань - в Кировском районе Перми и Пермском округе», - приводят печальную статистику в МЧС по Пермскому краю.

Всего за истекшие сутки произошло 11 пожаров: 5 пожаров - в Перми; по 1 пожару - в Очерском, Соликамском, Краснокамском, Верещагинском, Кунгурском и Пермском округах. На одном из пожаров обнаружен погибший, один человек получил травму. Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

Очагами загораний 9 октября также стали: дачный дом - в Кунгурском округе; многоквартирные жилые дома - в Кировском районе Перми и Очерском городском округе; расселенный дом - в Соликамском округе; частные жилые дома - в Краснокамском округе и Мотовилихинском районе Перми; мусор - в Индустриальном районе Перми; надворные постройки - в Верещагинском округе.

За прошедшие сутки 9 октября новых очагов лесных пожаров в Пермском крае не зарегистрировано.

По информации краевого МЧС, в целях стабилизации обстановки с пожарами 9 октября 2022 года на территории региона 146 профилактической группой в составе 294 человек осуществлено 1216 обходов объектов проживания граждан, проинструктировано мерам пожарной безопасности 1926 человека, распространено 1326 памяток.

В МЧС ПЕРМСКОГО КРАЯ НАПОМИНАЮТ, ЧТО ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ УСТРАНЯТЬ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ!

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: «01» - со стационарного телефона, «101» и «112» - с мобильного телефона.

Если вы заметили небольшое возгорание, необходимо принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» ГУ МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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