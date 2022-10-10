Водителя из Перми обязали выплатить компенсацию семье сбитой насмерть пенсионерки

Пристав убедил водителя, что лучше выплатить деньги сейчас, не дожидаясь других последствий. Фото: ГУ ФССП России по Пермскому.

С пермяка взыскали компенсацию за моральные страдания семьи, потерявшей родственницу, сообщили в УФССП по региону.

ДТП произошло на трассе возле Чусовского моста — 65-летняя женщина переходила дорогу в неположенном месте, а водитель не имел технической возможности предотвратить столкновение.

Родственникам отказали в возбуждении уголовного дела, поскольку следствие признало обе стороны виновными в происшествии. Тогда семья погибшей подала гражданский иск к водителю с требованием компенсировать им моральный вред, и суд постановил выплатить пострадавшей стороне 350 тысяч рублей.

Мужчина не торопился выплачивать компенсацию. Судебный пристав обратил взыскание на расчетные счета должника, но денег там не хватало для погашения долга. В конце концов пристав убедил водителя, что лучше выплатить деньги сейчас, не дожидаясь других мер принудительного исполнения, и мужчина единовременно внес необходимую сумму.

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