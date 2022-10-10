В свет выйдет книга о жизни и карьере выдающейся пермской летчицы

Фото: Центр по реализации проектов в сфере культуры

В Перми состоится презентация книги «Влюбленная в небо», посвященная летчице Галине Смагиной. Она была единственной в Советском Союзе женщиной-командиром реактивного самолета.

Галина Смагина закончила школу в Перми, затем Пермский авиационный техникум и Пермский политехнический институт. Занималась в аэроклубе, служила летчиком-инструктором в Калужском учебном авиационном центре ДОСААФ. Летала на истребителе МиГ-17, девять лет пилотировала гражданский лайнер ЯК-40 в Таджикистане и служила даже в суровых условиях Памира.

К 60-летию Октябрьской революции в стране было решено установить мировые рекорды в авиации. В женский экипаж отобрали шестеро лучших, в том числе Галину Смагину. На ИЛ-62М лётчицы поставили несколько мировых рекордов, в том числе по дальности и скорости полета из Софии во Владивосток вдоль берега Ледовитого океана.

В сборник «Влюбленная в небо» вошло большое интервью с Галиной Смагиной, а также воспоминания знакомых с ней людей. Презентация книги состоится 19 октября в 15:00 в пермской библиотеке Горького. Главная героиня также будет присутствовать на встрече.

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