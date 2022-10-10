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Общество10 октября 2022 8:16

В Перми на неделю закроют проезд по улице Малкова

Около дома №10 заменят водопроводную трубу
Екатерина Яганова
Фото: rweek.ru

Фото: rweek.ru

В Перми на неделю перекроют движение по улице Малкова. Ограничения коснутся участка до улицы им. Академика Вавилова. Проезд для транспорта будет закрыт с 8 утра 12 октября (среда) до 23 часов 18 октября (вторник). Как сообщает «Новогор-Прикамье», все это время на аварийном участке, что возле дома №10 по улице Малкова, будут менять отрезок чугунной трубы на полиэтиленовую.

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