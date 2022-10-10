«Молот» в Перми крупно проиграл тюменскому «Рубину»

Фото: ХК «Рубин» (Тюмень).

Пермский «Молот» продолжил череду неудач в регулярном чемпионате ВХЛ. Вчера пермяки в УДС «Молот» уступили тюменскому «Рубину» - 1:4 (0:1, 1:2 ,0:1).

В составе «Молота» единственную шайбу на 30-й минуте матча в меньшинстве провел Илья Чефанов. У «Рубина» шайбы забросили: Никита Мокин (в большинстве), Владислав Семин - две, Денис Дюрягин.

Поддержать команду в этот вечер пришли 2567 поклонников пермской команды.

После проигранного матча главный тренер ХК «Молот» Альберт Логинов отметил, что его подопечным не хватает хороших паса на завершении и бросков. Его игрокам во многих моментах не хватает мастерства при завершении атак, при этом, они стараются, но их часто перехлестывают эмоции.

После 11 проведенных матчей «Молот» занимает 22-е место в турнирной таблице розыгрыша. В следующей встрече 11 октября пермяки будут принимать одного из лидеров «регулярки» ХК «Югра» из Ханты-Мансийска. (0+)

Ранее с еще одним клубом из Тюмени в чемпионате России по волейболу встретилась пермская «Кама» и также по всем статьям уступила сибирякам.