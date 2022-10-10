Пермские спасатели будут проводить бесплатные занятия по оказанию первой помощи при ранениях

Начало занятий по оказанию первой помощи 16 октября в 10.00.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Перми с 16 октября начнут проводить бесплатные занятия для потенциальных участников СВО и частичной мобилизации. Организаторы краткосрочных курсов – специалисты МКУ «Пермская городская служба спасения».
Основные темы занятий: оказание первой помощи, самопомощь, ранения и кровотечения, формирование индивидуальных и групповых аптечек, способы эвакуации.
Занятия бесплатные, они будут проводиться на базе МКУ «Пермская городская служба спасения» по адресу: г.Пермь, ул.Ижевская 25а. Чтобы принять в них участие, необходимо предварительно записаться по телефону: 8-902-648-68-85, e-mail.: yakov-alikin@mail.ru.
Начало занятий 16 октября в 10.00.
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