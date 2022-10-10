В Перми на этой неделе полсотни домов останутся без воды

Отключения холодной воды расписаны на всю неделю. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключения холодной воды в городе начались с 9 утра понедельника. Без живительной влаги остались жители семи домов на улицах Александра Щербакова, Белозерской, Верхоянской, Вилюйского, Лоцманской, Перевалочной. Воды здесь не будет до 8 вечера.

Следующие отключения запланированы на среду, 12 октября. Как сообщает «Рифей-Пермь» со ссылкой на ресурсоснабжающую компанию «Новогор-Прикамье», целый день воды не будет в домах на улицах Александра Щербакова, 37А, 39 и Белозерская, 36. В субботу с 9 до 20 часов без живительной влаги останутся жители следующих улиц: Борцов Революции, ДОС, Ленская и Лесопарковый.

Кроме того, с 10 часов субботы ровно на сутки отключат воду в домах на улицах Агатовая, Грибоедова, Сакко и Ванцетти, Сапфирная и Уинская. Уточнять список адресов следует на сайте ресурсоснабжающей организации.

Отметим, причина отключений - аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы на сетях. Пермякам советуют позаботиться о запасах воды заранее.

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