В Прикамье 82-летняя пенсионерка раскусила телефонного мошенника и сдала в полицию

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жительница Пермского края помогла полицейским задержать телефонного мошенника. Об этом сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

В октябре этого года 82-летней пенсионерке поступил звонок с неизвестного номера. Собеседник представился следователем и заявил, что ее дочь попала в ДТП. При этом он говорил, что нужно заплатить крупную сумму, чтобы уйти от уголовной ответственности.

Пенсионерка сразу поняла, что ей позвонил мошенник. Она решила подыграть ему и сказала, что готова перевести сто тысяч рублей. В это время женщина попросила соседку вызвать полицию.

Злоумышленником оказался 38-летний мужчина. Сейчас он находится под стражей. Вместе с ним задержали еще одного 45-летнего. Полицейские подозревают обоих в совершении семи преступлений с причинённым ущербом более одного миллиона рублей.

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