Пермские управдомы дезинформируют жителей о причинах отсутствия тепла

Фото: архив "КП"

На старте отопительного сезона 2022-2023 энергетики «Т Плюс» и «ЭнергосбыТ Плюс» выявляют факты нарушений со стороны жилищных организаций Перми – УК и ТСЖ. Действия управдомов ставят под угрозу стабильное теплоснабжение горожан. Наиболее вопиющие примеры касаются случаев, когда жильцы не получают достоверной информации о причинах отсутствия отопления и горячей воды в квартирах.

Так, УК «Прикамье» ведет работы на внутридомовых сетях в многоквартирном доме по проспекту Комсомольский, 75 в Свердловском районе Перми. Из-за действий управляющей компании в здание не подается отопление. При этом УК ссылается на якобы проводимые работы на тепловых сетях, размещая дезинформацию на подъездах.

Аналогичная ситуация сложилась для жильцов дома по ул. Краснополянская, 29. УК «Основа» не обеспечила готовность внутренних коммуникаций к приему теплоносителя, и продолжает ремонт, не подключая здание к теплу. При этом ранее УК не сообщала о проблемах по данному адресу.

Энергетики «Т Плюс» уже обеспечили возможность подключения к теплу 5336 многоквартирных домов Перми, за теплоснабжение которых отвечает компания. Для этого задействованы все подразделения компании: теплоисточники (ТЭЦ и котельные), тепловые сети и тепловая инспекция, работающая с клиентами – потребителями услуг отопления и горячего водоснабжения.

«Основной источник информирования жителей –жилищные организации, которые обязаны предоставлять гражданам сведения о режимах теплоснабжения. Управдом не вправе переадресовывать собственников квартир в ресурсоснабжающую организацию. Со своей стороны, жильцы должны требовать от УК/ТСЖ исполнения обязательств, предусмотренных договором», – отмечает руководитель Тепловой инспекции Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Самусина.

В настоящее время информация о нарушениях со стороны УК «Прикамье» и УК «Основа» передана в администрацию Перми для принятия мер в отношении руководства жилищных организаций.